إسبانيا تنتشل جثث 3 مهاجرين وتنقذ 354 آخرين في البحر المتوسط

أعلنت أجهزة الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على جثث 3 مهاجرين، وتمكنت من إنقاذ 354 آخرين في المياه الإسبانية.

ونقلت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية عن متحدث باسم قوات خفر السواحل الإسبانية قوله إن سفينة إنقاذ عثرت على الجثث الثلاث وأنقذت 35 شخصًا من زورق غارق في غرب البحر المتوسط، مضيفًا أنه "حتى بعد ظهر اليوم، تم إنقاذ ما مجموعه 354 شخصًا من تسعة قوارب في المياه الإسبانية".

وفي حين انخفض العدد الكلي للمهاجرين إلى أوروبا هذا العام، شهدت إسبانيا زيادة حادة في عدد المهاجرين إليها، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عددهم بلغ 35218 مهاجرًا حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الرقم لنفس الفترة من العام الماضي.