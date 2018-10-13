الأزهر الشريف يندد بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

ندد الأزهر الشريف، بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الجمعة؛ ما أسفر عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان مساء اليوم الجمعة، دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،

وطالب الأزهر، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية في وقف جرائم الاحتلال التي تستهدف الإنسان والأرض والمقدسات، محذرا من أن استمرار سياسة غض الطرف والكيل بمكيالين يُضعف الثقة في النظام الدولي ومؤسساته.

كما يتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسر الشهداء وذويهم.. داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.