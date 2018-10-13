رئيس الوزراء الكندي يعرب عن قلقه العميق إزاء اختفاء خاشقجي

أعرب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن قلقه العميق إزاء اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال ترودو في مقابلة مع قناة "سي تي في" الإخبارية الكندية، أمس الجمعة إن كندا لديها "قضايا خطيرة مع تقارير أن كاتب العمود في الـ"واشنطن بوست" قُتل على أيدي عملاء سعوديين داخل قنصلية ذلك البلد في تركيا".

وقال ترودو: "هذه الحالة بالذات هي بالطبع مصدر قلق ونشارك مع حلفائنا في جميع أنحاء العالم في التعبير عن قضايا خطيرة في هذه التقارير، من الواضح أن هناك الكثير والكثير للكشف عما حدث هنا، لذا لن أعلق كثيرا على هذا".

واختفى "خاشقجي"، منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق، وبينما تؤكد السلطات السعودية أن "خاشقجي" اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا، وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته، غير أن الرياض تنفي ذلك.

يُذكر أن السعودية سحبت في أغسطس الماضي، سفيرها من كندا وطردت سفير الأخيرة بسبب انتقادات اوتاوا لوضع حقوق الانسان في المملكة، وهو ما اعتبرته الرياض تدخلا في شؤونها الداخلية.

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