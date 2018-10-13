مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح غربي أفغانستان

أعلن مسئول أفغاني، اليوم السبت، أن شخصين اثنين على الأقل لقيا حتفهما بينهما طفل، إثر هجوم مسلح استهدف مكتب مرشح انتخابي في إقليم "هيرات" الواقع غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فارهاد قوله، إن الهجوم وقع بعد قيام مسلحان اثنان على متن دراجة بخارية بإطلاق النيران على مكتب حملة انتخابية للمرشح سيد عزيم كبرزاني في مقاطعة "إنجيل" بالإقليم.

وأضاف المسئول الأفغاني، أن "كبرزاني" لم يكن متواجدًا داخل المكتب وقت وقوع الهجوم، لافتًا إلى فتح تحقيق من قبل الشرطة للوقوف على أسباب وملابسات الهجوم.