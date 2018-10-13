تكريم 500 دارس ودراسة من المتفوقين في حفظ القرآن الكريم بمركز المنيا

شهدت ربة رسلان بمركز المنيا، اليوم السبت، تكريم 500 دارس ودراسة من المتفوقين من مدرسة رسلان للقرآن الكريم عن العام الدراسي المنتهي.

وأكد مجدي رسلان، عضو مجلس إدارة المدرسة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المدرسة بدأت عام 2001 بعدد خمس دارسين فقط، وعلي مر السنين تخرج فيها من أصبح معلماً ومشرفاً وصاحب سند.

وأضاف رسلان أن التكريم حضره المحاسب علاء السبيعي عضو مجلس النواب، وحاتم رسلان رئيس مجلس إدارة جمعية صحاري، والشيخ حجاج أبو حمد، والشيخ أحمد إبراهيم، والشيخ عواد ابو عقيلة، رئيس لجنة المصالحات بمركز المنيا، والدكتور أحمد عزمي، والدكتور فتحي دسوقي، والمهندس نور الشال، وتم توزيع جوائز مالية وهدايا مادية علي المتفوقين.

وشهد التكريم كل من عبدالهادي الحيص، والشيخ صلاح صابر، والمشرفين والمعلمين والمعلمات والدارسين وأولياء أمورهم.