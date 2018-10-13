قالت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، إن هناك قلقًا متناميًا بين المسؤولين الصينيين في بكين من أن يكون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جادًا في تهديده بالانقلاب على أنماط العلاقات الثنائية التي اعتادتها الدولتان على مدار العقود القليلة الأخيرة.

وأوضحت الشبكة، أن الأمر يمثل صدمة بالنسبة لبكين أن تدرك أن التقارير بشأن مبادرة الإدارة الأمريكية بشأن مجابهة الصين أكثر من مجرد كلام مرسل مشيرة إلى أنه منذ شهر يونيو تدهورت العلاقات الدبلوماسية الصينية الأمريكية بشكل سريع على عدة أصعدة ليس فقط التجارية ولكن أيضًا العسكرية والسياسية.

وأشارت الشبكة، إلى أن الأمر قد لا يكون بداية الحرب الباردة الجديدة؛ لكن العلاقات بين الجانبين انزلقت إلى مستوى فاتر غير مسبوق.

وذكرت الشبكة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد يلتقي "ترامب"، على هامش قمة مجموعة العشرين في بيونس إيريس في نوفمبر في محاولة للوصول إلى تسوية. وينتاب خبراء سياسيون من الجانبين القلق من أن يكون هذا اللقاء متأخر للغاية لإيجاد سبيل للعودة إلى الوراء.

وقال أورفيل سيشل، مدير مركز إيجا سوسايتي المتخصص في العلاقات الأمريكية الصينية ويتخذ من نيويورك مقرًا له"، هناك مد وجزر في أمريكا بدرجة لم أشهدها في حياتي بعيدًا عن المفاهيم القديمة بشأن المشاركة".

وأضافت (سي.إن.إن)، أنه منذ عام ما كان ليتصور سوى قليل من الناس أن تنخفض العلاقات الثنائية إلى هذه المستويات القياسية على صعيد أهم شراكة دبلوماسية في العالم.