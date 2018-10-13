سلمى أيمن تتوج بأول ذهبية لمصر في أولمبياد الشباب

توجت سلمى أيمن عبد المقصود لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي تًقام في الأرجنتين حتى 18 من أكتوبر الجاري.

وحصلت سلمى على الميدالية الذهبية بعد احتلالها المركز الأول في منافسات السيدات للخماسي الحديث بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والنقاط الإضافية للسلاح والليزر رن.

بينما توجت الإيطالية أليس رينادو بالميدالية الفضية ، والمجرية ميشيل جوليا بالميدالية البرونزية، لتحصد لاعبة مصر أول ميدالية ذهبية للفراعنة في البطولة.

ودخلت لاعبة مصر التاريخ بعد أن أصبحتأن أحرزت أول ميدالية لمصر في تاريخ الأولمبياد.

ورفعت بعثة مصر رصيده حتى الأن 10 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميداليتين فضية و7 ميداليات برونزية. "تابع التفاصيل"

وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أولمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.