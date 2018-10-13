«الداخلية العراقية» تعلن اعتقال 14 إرهابيا من «داعش» في نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن اعتقال 14 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي في الساحل الأيسر من مدينة الموصل بمحافظة نينوي.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته فضائية "السومرية نيوز" العراقية"، أنه بناء على معلومات استخبارية، تمكن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوي، اليوم، من إلقاء القبض على 14 عنصرًا من تنظيم (داعش) الإرهابي المطلوبين للقضاء والصادرة بحقهم مذكرات اعتقال".

وأضاف البيان، أن المعتقلين تم القبض عليهم في مناطق وأحياء المحاربين والأربجية والزهراء والكرامة والخضراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوى.