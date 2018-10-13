المنتخب يرفض ضم بديلا لصلاح

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، عدم ضم بديل لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، عقب رحيله عن معسكر المنتخب قبل مواجهة إي سواتيني في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وألقى أجيري اللوم على أرضية ملعب السلام بسبب الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أنها السبب الرئيسي في إصابة صلاح لأنها استهلكت بسبب ضغط المباريات عليها.

وكان صلاح تعرض للإصابة في مباراة الفراعنة أمام إي سواتيني أمس، وغادر الملعب في الدقيقة 88 من عمر اللقاء. (اقرأ التفاصيل)

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره إي سواتيني في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2019، بنتيجة 4-1. (اقرأ التفاصيل)