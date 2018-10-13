إحالة 22 طبيب للتحقيق في البحر الأحمر

أحال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر 22 طبيب وموظف بالوحدة الصحية بأم الحويطات للتحقيق.

وكان مرعي قد تفقد الوحدة مساء الجمعة، فوجدها مغلقة وأمر بتحويل المتغيبين وجميع أفراد الطاقم الطبي بالنوبتجية إلى الشؤون القانونية بالمديرية.

وخلال جولته التفقدية زار وكيل الصحة وحدة سفاجا الصحية وأمر بتحويل المتغيبين والمخالفين إلى الشؤون القانونية بالمديرية، كذلك زار مستشفى سفاجا العام وتفقد أقسام الاستقبال والطواريء والأقسام الداخلية والحضانات والرعاية المركزة والآشعة واطمأن على حسن سير العمل بالمستشفى.

وفي نهاية جولته شكل تامر مرعي لجنة من الطب العلاجي والرعاية الأساسية بالمديرية للمرور الدوري على المستشفيات والوحدات.