تعرف على أبرز الوظائف الغريبة التي أبدعها سكان اليابان

اليابان مجتمع معروف بأنه واحد من المجتمعات التي تتمتع بأدنى حد للبطالة في العالم، وكذلك أطول ساعات العمل، فمع وجود عدد هائل من السكان، وقوى عاملة بشكل كبير، هناك بعض الوظائف التي تفرض نفسها، جراء هذه الكثافة الإبداعية الخلاقة.

ونستعرض في هذا التقرير أغرب هذه الوظائف:

1- دافع الرّكاب:

يعرف شاغلو هذه الوظيفة في اليابان باسم «أوشيا»، وتتمحور مهمتهم حول دفع ركاب القطارات إلى الدخل، حتى تقلع الرحلة في الوقت المحدد لها، دون تأخير، ودون وقوع أية إصابات، نظرًا لأن محطات القطارات في اليابان لا تكاد تخلو من الازدحام، الذي نعرفه في ساعات الذروة.

2-المعانق المحترف:

يقدّم المعانق المحترف، أو مشارك السرير المحترف، ويطلق عليه كذلك «الرفيق المؤجر»، خدماته مقابل مبلغ من المال، وقد برزت هذه الوظيفة نتيجة تزايد الضغوط الاجتماعية، سواء في العمل أو المنزل.

ببساطة، إذا كنت بحاجة إلى المزيد من العاطفة، فالمعانق المحترف ستكون وجهتك المفضلة، حال كنت في اليابان، بطبيعة الحال.

3-الوقوف في الطابور:

لعلّ بعضنا يعاني من أزمة الوقوف في الطوابير الطويلة، وربما قد فاتنا الكثير من المواعيد المهمة بسبب هذا الأمر، لكن مهلًا، اليابانيون أوجدوا حلًا لهذا الأزمة، فهناك وظيفة مخصصة، وتسمى هناك «نارابيا»، وهو شخص يمكنه أن يحجز، كبديل لك، مكانًا في طابور في مؤسسة حكومية على سبيل المثال، حتى تنجز أعمالك، وحين يأتي الدور، ينتهي عمله عند هذه النقطة.

4- نماذج للرسم

بالإضافة إلى تقديمها بعض الخدمات الجنسية لذوي الاحتياجات الخاصة، فإن منظمة «White hands»، غير الهادفة للربح في اليابان، تقدم خدمات أخرى، كتوفير نماذج عارية لجلسات الرسم المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة.

5-ضيوف حفلات الزفاف:

ربما تترد كثيرًا على حفلات الزفاف، بدعوة من صديق أو قريب، لكن في اليابان يمكنك أن ترتاد حفلة زفاف وتتقاضى أجرًا على ذلك، بوظيفة تسمى «ساكورا»، لكن بشرط امتلاكك للمهارات الاجتماعية اللازمة، والأمر لا يقتصر على حفلات الزفاف، بل يمكن أن يمتد لمناسبات اجتماعية أخرى.

6- مراقب البالونات الإعلانية:

تشبه هذه الوظيفة، كثيرًا العمل كحارس للإنقاذ على أحد الشواطئ، لكن في اليابان إن قبلت بهذه الوظيفة، فستراقب البالونات الإعلانية في الهواء، لتتأكد من أنها لن تطير بعيدًا.