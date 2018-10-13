أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، عزمها المشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يعقد بالعاصمة السعودية الرياض في 23 أكتوبر الجاري، وذلك رغم تواصل الغموض في قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية، وتحدث تقارير إعلامية عن مقتله.

وقالت لاجارد في ختام المؤتمر السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة نوسا دوا الإندونيسية اليوم السبت: "لا اعتزم تغيير خططي".

وقالت "لاجارد": "هناك تقارير عن حدوث أمور مفزعة، لكن يتعين على أن أقوم بمهمتي لدى صندوق النقد الدولي"، واستدركت وزيرة المالية الفرنسية السابقة قائلة: "لكني سأعبر عن رأيي".

تجدر الإشارة إلى أن عددا من الضيوف البارزين في الأوساط الاقتصادية ألغوا مشاركتهم في المؤتمر عقب الكشف عن اختفاء خاشقجي.

وقال وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين في إندونيسيا إنه لم يغير قرراه وإنه سيتوجه إلى السعودية.

