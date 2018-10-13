أحمد عز يهدي جائزة فيلم «الخلية» للشهيد عمرو صلاح وزملائه

قال الفنان أحمد عز، إن هناك أربع ضباط من رجال العمليات الخاصة بوزارة الداخلية، هم من قاموا بتدريب فريق عمل فيلم "الخلية"، مؤكدًا أنه تم استخدام «ذخيرة حية» خلال الفيلم من أجل محاكاة الواقع.

ونشر "عز"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو له من حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA، المقامة في إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة 6 أكتوبر، قائلاً: "تم استشهاد 4 ضباط من الذين قاموا بتدريبنا، في حادثة الواحات".

وأهدى "عز"، وجميع فريق عمل فيلم "الخلية"، جائزة أفضل فيلم لروح الشهيد النقيب عمرو صلاح وزملائه، وجميع من استشهدوا في حادثة الواحات، والذي كان لهم الفضل في نجاح الفيلم.

يذكر أن يد الإرهاب والغدر اغتالت، في 20 أكتوبر الماضي، عددًا من رجال مصر المخلصين، من قوات وزارة الداخلية، خلال مطاردة خلية إرهابية بـ"صحراء الواحات"، وكان النقيب عمرو صلاح وثلاث ضباط آخرين من المكلفين بتدريب أبطال فيلم "الخلية"، ضمن المستشهدين في حادث الواحات الإرهابي.