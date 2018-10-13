فوز قائمة المستشار حامد عيساوى بالتزكية فى انتخابات نادى قضاة البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادى قضاة البحيرة، برئاسة المستشار حسن إبراهيم، وعضوية المستشارين سمير عوف، ومحمد منصور، فوز قائمة المستشار حامد عيساوى داود، بالتزكية.

وتضم القائمة الفائزة المستشار هشام الشريف، عن مقعد المستشارين، والمستشار محمود عباس، خطاب، رئيس المحكمة، عن مقعد القضاة، والمستشار إسلام بدر، عن مقعد القضاة، ووكيلى النائب العام المستشار أحمد الجندى، والمستشار أحمد المقرحى، عن مقعدى النيابة.

وكان مجلس إدارة نادى قضاة البحيرة، قام بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثلثى لأعضاء مجلس الإدارة على خمسة مقاعد منهم مقعد للمستشارين ومقعدين للقضاة ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.