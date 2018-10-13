قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن كل من يحلل تاريخ جماعات الإرهاب يدرك إلى حد بعيد أن جماعة الإخوان هي الحاضنة الكبرى لكل الجماعات المتطرفة، ويتيقن من استعدادها أن تتحالف حتى مع الشيطان لتحقيق مصالحها.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء السبت، أن الحسم في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة ناتج عن قناعات بخطرها على الدين والدولة، مشيرًا إلى تصريحات القيادات الإخوانية التي طالما استخفت بالوطن.

وتابع أن «الإخوان» سرعان ما ينقبلوا على من يستخدمهم حال اختلف معهم، فهم لا يؤمنون بوجود وطن، ولا وعهد لهم أو وفاء إلا لما يخدم مصالح الجماعة، مستطردًا: «إن لم تكن متدينًا على طريقتهم سيعتبرونك كافرًا وملحدًا وفاسقًا، لكونهم يتبعون مبدأ إن لم تكن معهم فأنت عليهم».

وأوضح أن الإخوان اجتزأوا من القرآن ونقلوا ما يدعم أفكارهم الخاطئة إما بتحريف الفهم والنصوص أو اجتزاء الأقوال وركزوا على قضايا معينة مثل الكفر والحاكمية والخلافة والإمامة وفسروها تفسيرات تخدم مصالحهم السياسية ومن يستخدمونهم في المنطقة، لتفتيت الدول العربية وتمزيقها إلى دويلات صغيرة وهزيلة لا تتمكن من مواجهة المطماع الخارجية.