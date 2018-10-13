«المتحف المصري الكبير» يستقبل تمثال للملك رمسيس الثاني والإله حورس

‏استقبل المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية، اليوم السبت، تمثالين من الجرانيت أحدهما للملك رمسيس الثاني والأخر للإله حورس قادمين من حديقة المسلة بالجزيرة وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن التمثالين كانا يعرضان بحديقة المسلة منذ عام ١٩٦٢، حيث تم نقلهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، من منطقة آثار المطرية إلى حديقة مسلة الجزيرة ومكثا فيها قرابه ٥٨ عام، وبالتعاون مع محافظة الجيزة تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لنقل التمثالين.

ومن جانبه أشار المشرف العام على المتحف المصري الكبير، طارق توفيق، إلى أنه سيتم إيداع التمثالين في معامل ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف للبدء الفوري في عمل الفحوص والتحاليل اللازمة وإعداد خطة ترميم وصيانة ‏لهما ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف ويكونا جاهزين للعرض عند افتتاح المتحف.

وأضاف توفيق، أن تمثال الملك رمسيس هو واحدًا من أروع التماثيل التي تصور الملك رمسيس الثاني، وهو مصنوع من الجرانيت الأسود ويظهر فيه الملك جالسا على كرسي عليه نقوش باللغة المصرية القديمة وخراطيش تحمل اسم الملك، ويبلغ أبعاد التمثال 80 x 60 سم x 220 ويزن حوالي ثلاثة أطنان.

‏أما عن تمثال الاله حورس فأشار توفيق، إلى أنه صنع من الجرانيت الوردي ويبلغ أبعاد التمثال 60x120x120x ويزن حوالي ١طن وهو يصور الإله ‏حورس على شكل الصقر.

وبدوره قال مدير عام الترميم الأولى و نقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عيسى زيدان، إن قام فريق العمل من المتحف المصري الكبير بالتعاون مع منطقة آثار المطرية والإدارة الهندسية بالهرم باستلام التمثالين، والبدء في إعداد تقرير مفصل عن الحالة الأثرية لهما.

وأكد زيدان، على اتباع الأساليب العلمية المتعارف عليها في عملية التغليف، حيث تم استخدام طريقة«L. Shap» لتغليف تمثال الملك رمسيس ووضع تمثال الاله حورس داخل صندوق خشبي حمولته تصل إلى 3 طن ومبطن بالفوم المقوى، وقد استغرقت عملية التغليف يومين وذلك حرصًا على اتباع أعلى معدلات الامان في تحريك وإنزال التماثيل من على القواعد الخرسانية، ومراعاة ضيق الممرات ‏بحديقة المسلة.