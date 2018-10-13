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مقتل 16 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين بالصومال

مقديشو - د ب أ
نشر فى : السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:08 م | آخر تحديث : السبت 13 أكتوبر 2018 - 10:08 م

لقى 16 شخصًا على الأقل حتفهم، وأصيب 50 شخصًا آخرين بجروح، بعد أن هاجم انتحاريان مطعما وفندقا في بلدة بيدوة في الصومال، وذلك حسبما ذكرت مصادر الشرطة وشهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال ضابط الشرطة مهاد محمد، إن رجلاً كان يثبت على جسمه عبوة ناسفة دخل مترجلًا إلى مطعم "بيدير" وفجر نفسه، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

وأضاف الضابط، أنه بعد الإنفجار الأول بقليل، فجر انتحاري آخر نفسه عند فندق بيلان، مما أسفر عن مقتل أكثر من ستة أشخاص.

وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن الهجومين فى بيدوة، وذلك عبر محطة إذاعة الأندلس الموالية لها.


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