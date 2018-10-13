السياسي الماليزي أنور إبراهيم يفوز بمعظم الأصوات في الانتخابات التكميلية

فاز أنور إبراهيم، نائب رئيس وزراء ماليزيا سابقًا، اليوم السبت، بمقعد في البرلمان، بعد انتخابات تكميلية حصد فيها معظم أصوات الناخبين.

وحسب اللجنة الانتخابية، حصل أنور، الذي من المقرر أن يؤدي القسم يوم الإثنين، على 31 ألفًا و16 صوتًا، في حين حصل أقرب منافسيه من بين ستة مرشحين على سبعة آلاف و456 صوتا.

وتوجه آلاف الناخبين، اليوم السبت، في بلدة صغيرة جنوب كوالالمبور، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات التي تعيد أنور إبراهيم إلى البرلمان.

وكان أنور، مساعدًا مقربًا من رئيس الوزراء الحالي، مهاتير محمد، في السابق، وكان ينظر إليه على إنه خليفة له. لكنه قضى مرتين عقوبة بالسجن في السنوات العشرين الماضية، بسبب اتهامات باللواط مثيرة للجدل.