مخاوف من وفاة 5 من متسلقي الجبال و3 مرشدين في نيبال

أعربت الشرطة في نيبال، اليوم السبت، عن مخاوف من وفاة 5 من متسلقي الجبال من كوريا الجنوبية و3 مرشدين نيباليين، بعد أن دمرت عاصفة ثلجية معسكرهم في جبل "جورجا" غربي نيبال أمس الجمعة.

ويبلغ ارتفاع الجبل 7193 مترا.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه أمكن رؤية 8 جثث مبعثرة فوق الجبل من خلال مروحية بحث وإنقاذ.

وذكر منظم الرحلة، وانجشو شيبرا، أن الفريق ضم متسلق جبال مخضرما من كوريا الجنوبية، كان الاول في بلاده الذي يصعد 14 قمة يزيد ارتفاعها عن 8 آلاف متر.

وأضاف المتحدث أن ظروف الطقس فوق الجبل تعيق جهود البحث والإنقاذ.

ويستغرق الأمر يوما واحدا، على الأقل، سيرا على الأقدام للوصول إلى سفح الجبل من أقرب قرية.