شارك المخرج محمد سلامة، أحد الفيديوهات القصيرة من بداية الجزء الثاني لمسلسله "الأب الروحي"، عبر حسابه عل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر في الفيديو الذي نشره "سلامة"، اليوم السبت، عنوان الحلقة ورقمها التسلسلي، وإهداء لروح الفنانة "غنوة" التي توفيت أمس الجمعة، وعلق قائلاً: "الله يرحمك يا غنوة".

يذكر أن الفنانة غنوة، شقيقة الفنانة أنغام، قد توفيت أمس الجمعة؛ إثر لحادث سير، وقد شاركت "غنوة" في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي، وقدمت فيه شخصية "شمس"، المسلسل من تأليف هاني سرحان، ونبيل عبد الحميد، وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته الفنانين أحمد عبد العزيز، وسوسن بدر، ومحمد عادل، وميرهان حسين، وعمر الشناوي.

الله يرحمك يا غنوة https://t.co/OJGZTYMSCk — Mohamed Salama (@MohmedSalama) October 13, 2018