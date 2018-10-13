ضبط شخصين من «عصابة» سرقة أبراج الضغط العالي بالوادي الجديد

تمكنت أجزهة الأمن من ضبط شخصين ضمن تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقة أبراج الضغط العالي.

وكان قد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه أثناء قيام العاملين بالشركة بأعمال صيانة بمنطقة البرج رقم 326 (خط نجع حمادى - أبو طرطور) بدائرة قسم شرطة الخارجة تم إكتشاف وجود أحبال متدلية من البرج ونزع بعض الزوايا الحديدية الخاصة به، وتعرضهم لإطلاق أعيرة نارية من مجهولين مما أدى إلى إصابة الخفير ووفاته.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ، وأجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن "قنا ، الوادى الجديد، سوهاج، وأسوان" والإدارة العامة لشرطة الكهرباء .. لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات تفيد قيام، محمد ح.هـ ، سن 55 ، سائق ، سبق إتهامه فى قضيتى "شروع فى قتل ، سلاح". ويونس ، سن 35، سائق (نجل الأول )، ويوسف، سن 24 ، سائق، (نجل الأول )، وكرم ع.ى ، سن 36 ، عاطل، ويوسف، سن35 ، سائق ( شقيق الرابع )، وجمعه ى.م ، سن 54 ، سائق، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة مهمات الكهرباء من أبراج الضغط العالى بخط نجع حمادى - الوادى الجديد "خط أبو طرطور" ، وسابقة قيامهم بسرقة كمية كبيرة من عوازل البورسلين الخاصة بأبراج الضغط العالى بإستخدام سيارتين نصف نقل ولدى شعور الأهالى بهم تخلوا عن المسروقات بإحدى المزارع بقرية الحديدات بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط المتهمان الأول والرابع وإحدى السيارتين النقل المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة "خاصة بالمتهم الثالث " ، كما أسفرت الجهود عن ضبط المسروقات عبارة عن "كمية من العوازل وزنت حوالى 4 طن).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين، والوقوف على أبعاد النشاط الإجرامى للتشكيل العصابى وارتباطه بالحادث محل البلاغ.