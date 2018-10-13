إدارة «ترامب» تستأنف ضد حكم قضائي يمنع ترحيل مهاجرين تحت الحماية المؤقتة

قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئنافاً ضد حكم قضائي صادر ينص على منع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين المنتمين لأربع دول يعملون في الولايات المتحدة تحت الحماية المؤقتة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن محاميي وزارة العدل الأمريكية قدّموا لائحة الاستئناف، موضحة أن ذلك كان متوقعاً بعدما قام قاضٍ في مدينة سان فرانسيسكو منذ أيام بإصدار أمر أولي بمنع إدارة الرئيس ترامب من إنهاء الحماية المتوفرة للمهاجرين من السودان، نيكاراجوا، هايتي، والسلفادور.

وأشارت الشبكة إلى أن القاضي الأمريكي قال إن الرئيس ترامب يضمر التحيز ضد المهاجرين من غير البيض وغير الأوروبيين بينما نفت وزارة العدل الأمريكية أن تكون الإدارة الأمريكية قد ارتكبت أمراً غير لائق.

جدير بالذكر أن الحماية المؤقتة تُمنح للمهاجرين من الدول التي تعصف بها الكوارث الطبيعية أو الحروب.