وزير خارجية ألمانيا يدعم مظاهرة كبيرة مناهضة للعنصرية في برلين

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن دعمه لمظاهرة كبيرة مقررة اليوم السبت، في العاصمة برلين؛ للتعبير عن مناهضة العنصرية والإقصاء والتطرف اليميني.

وقال "ماس" في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "لن نسمح مطلقا بانقسامنا على يد شعبويين يمينيين"، مضيفا أن هذه المظاهرة، بالعدد الكبير المتوقع مشاركته فيها، ستمثل إشارة رائعة في هذا الاتجاه.

وأكد السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن غالبية المواطنين في ألمانيا يدعمون التسامح والانفتاح على العالم، مضيفا أن القومية الجديدة لا تحل أي مشكلة، قائلا: "لا نحتاج إلى عزلة، بل إلى مزيد من التعاون الدولي، تنوع الأصول وألوان البشرة والأديان وأنماط المعيشة إثراء لنا، وليست تهديدا".

وذكر "ماس" أن معاداة الأجانب، ومعاداة السامية لا ينبغي أن يكون لها مكان "سواء لدينا أو في أي مكان آخر في العالم".

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المظاهرة، التي دعا تحالف "غير قابل للتجزئة" إليها تحت شعار "من أجل مجتمع منفتح وحر - التضامن بدلا من الإقصاء".

ويهدف التحالف إلى التصدي للتحريض اليميني والتمييز وغرق اللاجئين في البحر المتوسط وتقليص المساعدات الاجتماعية.

وأعلن نحو 40 ألف شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي عزمهم المشاركة في المظاهرة، ولم يتمكن القائمون على تنظيم الفعالية أو الشرطة من تقدير العدد الفعلي المنتظر مشاركته.

وتنطلق المظاهرة من ميدان ألكسندربلاتس لتجوب عددا من المناطق في المدينة، بينها ميدان بوتسدام وبوابة براندنبورج التاريخية وعمود النصر.

وتدعم العديد من المنظمات والاتحادات والأحزاب هذه المظاهرة، ومن المنتظر أن يشارك في المظاهرة شخصيات بارزة مثل الممثل بينو فورمان والمذيع يان بومرمان وفريق "الأطباء" الغنائي والمخرجة هيتو شتيريل والمغني هيربرت جرونماير.