تايلاند تحيي الذكرى الثانية لوفاة الملك بوميبول

أحيت تايلاند اليوم السبت، الذكرى السنوية الثانية لوفاة الملك الراحل بوميبول أدولياديج بالطقوس البوذية والصلوات على ضوء الشموع.

وتدفق مواطنون تايلانديون على المباني الحكومية والمعابد البوذية لإعطاء الصدقات للرهبان البوذيين لإحياء ذكرى وفاة ملكهم السابق المحبوب.

وكتب كريش هيرانبروك، وهو من سكان بانكوك على صفحته على فيسبوك "في 13 أكتوبر 2018 قدمنا صدقات بدموع التذكر، نحب الملك راما 9" في إشار إلى الاسم الذي كان ملك تايلاند الراحل يعرف به "راما التاسع"

يُذكر أن بوميبول كان أطول ملك ظل على العرش في العالم عندما توفي في 13 أكتوبر 2016 عن عمر ناهز 88 عاما بعد قضاء 7 عقود على العرش.