«النقل الروسية»: إنقاذ طاقم سفينة من الغرق في البحر الأسود

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم السبت، عن غرق سفينة شحن في مياه البحر الأسود كانت تبحر تحت علم بنما، بعد إنقاذ طاقمها المكون من 8 أفراد.

وذكرت فضائية "روسيا اليوم" الإخبارية، أن السفينة غرقت على بعد 50 ميلًا من سواحل شبه جزيرة "القرم" الروسية، مبينة أن مركز الإنقاذ البحري سيفاستوبول تلقى إشارة استغاثة من السفينة المذكورة، وقال القبطان في إشارته، إن وضع السفينة في غاية الخطورة، وطلب إنقاذ الطاقم.

وأضاف، أنه في تمام الساعة 9:20 بتوقيت موسكو، وصلت ناقلة نفط يونانية إلى مكان الحادث؛ لإنقاذ أفراد طاقم السفينة المؤلف من 8 أشخاص منهم تركيان وستة أذربيجانيين، وبعد ذلك بقليل توارت السفينة المنكوبة تحت مياه البحر، فيما نقل أفراد الطاقم إلى ميناء "نوفوروسيسك" الروسي.