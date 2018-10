وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، والذي كان محتجزًا لدى أنقرة منذ عدة أشهر، مؤكدًا عدم وجود صفقة نظير إعادته إلى الولايات المتحدة.

وكتب «ترامب»، على حسابه بموقع «تويتر»، مساء السبت، أنه سيلتقي «برانسون»، الليلة في البيت الأبيض بعدما أطلقت تركيا سراحه، قائلًا إنه «سيكون من الرائع مقابلته، فهو المسيحي العظيم الذي مر بتجربة صعبة».

وذكر أنه لا يبرم صفقات لإطلاق سراح الرهائن، وأنه وجد تقديرًا كبيرًا من تركيا لبلاده، الأمر الذي قد يؤدي إلى علاقات عظيمة مع أنقرة.

وكانت تركيا، قد أفرجت عن القس الأمريكي أندرو برانسون، مساء أمس الجمعة، وغادر صوب ألمانيا على متن طائرة عسكرية أمريكية ومنها إلى واشنطن، بعدما قضت محكمة تركية برفع الإقامة الجبرية عنه وسمحت له بمغادرة البلاد بعد أن تسبب احتجازه لمدة عامين في أزمة كبيرة بين واشنطن وأنقرة.

وكان «برانسون»، يشرف على كنيسة صغيرة في إزمير، ومنذ نهاية يوليو، فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد حبسه لسنة ونصف بتهمتي الإرهاب والتجسس ودعم محاولة الإنقلاب الفاشلة عام 2016.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!