مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف العربي على الساحل الغربي باليمن

أعلنت مصادر ميدانية يمنية اليوم السبت، مقتل قيادي في ميليشيات الحوثي الإنقلابية يدعى عبدالله عباس الوشلي، جراء غارة جوية لطائرات التحالف العربي على الساحل الغربي لليمن.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن القيادي «الوشلي» قتل مع عدد من مرافقيه في غارة جوية بمديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة، وهو إحدى القيادات الميدانية للميليشيات.

يشار إلى أن مصادر عسكرية يمنية كشفت، في وقت سابق اليوم، عن مقتل قيادات ميدانية بارزة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي، مبينة أن من بين القتلى الثمانية قيادات عسكرية وقادة أمنيين ومشرفين ميدانيين، بالإضافة إلى موالين للميليشيات الحوثية، وقد سقطوا في غارات للتحالف العربي وخلال الاشتباكات مع قوات دعم الشرعية في اليمن.