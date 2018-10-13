عودة 147 من السودانيين العالقين بالإمارات بعد تعرضهم للاحتيال من إحدى وكالات السفر

أعلن أمين عام جهاز السودانيين العاملين بالخارج الدكتور كرار التهامي، اليوم السبت، عودة 147 من السودانيين العالقين بدولة الإمارات، بعد تعرضهم لعملية احتيال من قبل إحدى وكالات السفر مؤخرًا، متوقعا عودة 28 آخرين خلال الأيام المقبلة.

وأشاد التهامي، في تصريح صحفي، باهتمام رئيس مجلس الوزراء معتز موسى بمشكلة السودانيين العالقين، وإصداره قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير الدولة بالمجلس طارق حاج علي.

وقال إن عملية عودة العالقين تمت بالتنسيق والتعاون بين سفارة السودان بالإمارات والجالية بمدينة العين، إضافة إلى جهاز المغتربين ووزارتي الخارجية والعمل، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، مشيدا بالجهود التي بذلت من الجهات المذكورة والدعم السخي من أعضاء الجالية والمواطنين الإماراتيين.

وكشف التهامي أن عددًا من وكالات السفر قامت بخدعة المواطنين الراغبين في الاغتراب بمنحهم تأشيرات زيارة وتذاكر سفر ذهاب فقط دون عودة وعقود عمل مقابل مبالغ مالية تزيد عن 30 ألف جنيه سوداني، منوها إلى تدخل الجالية السودانية التي عملت على توفير المأوى لهم.

كما شكل السفير السوداني لدى الإمارات محمد الأمين الكارب غرفة عمليات ضمت طاقم السفارة والجالية، إضافة إلى أخرى بجهاز المغتربين وضمت مدير عام الجاليات وممثلي وزارتي الخارجية والعمل وجهاز الأمن لحل هذه المشكلة.