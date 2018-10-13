الجزائر تهزم بنين بثنائية في تصفيات أمم إفريقيا

فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم على ضيفه منتخب بنين 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون العام المقبل.



وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل منتخب توجو الأول لكرة القدم مع ضيفه منتخب جامبيا 1/1 .



واستطاع المنتخب الجزائري أن يهزم ضيفه البنيني 2 / صفر لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة.



وسجل هدفي المنتخب الجزائري رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح في الدقيقتين 21 و74.



ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب وتوقف رصيد منتخب بنين عند أربع نقاط في المركز الثاني.



وفي المباراة الثانية خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت منتخب جامبيا بمضيفه منتخب توجو.



وتقدم منتخب جامبيا بهدف سجله حسن يزاي في الدقيقة السابعة وتعادل منتخب توجو بهدف أهويكي دينكي في الدقيقة 84.



ورفع منتخب جامبيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، كما رفع منتخب توجو رصيده إلى نقطتين أيضا في المركز الرابع الأخير.