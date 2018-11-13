أصدرت الأطراف الليبية، اليوم الثلاثاء، مسودة البيان الختامي لمؤتمر "من أجل ليبيا"، المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية، مؤكدة ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة.

وذكر البيان أن الأطراف الليبية تؤكد احترامها نتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسئولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي.

وتابع البيان، الذى نقلته وكالة سبوتنيك: "الأطراف الليبية تؤكد ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة الليبية".

وأعربت الأطراف الليبية عن دعمها للحوار برعاية مصر، لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية، مطالبة الإسراع بالعملية.

كما أكدت على اعتبار اتفاق الصخيرات المسار الحيوي الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، مشيرة إلى دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص غسان سلامة.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية، على مدى يومين، مؤتمرا من أجل ليبيا، الذي تنظمه الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية، وأنباء عن حضور القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، للاجتماع الأمني فقط.