سعد الحريري: حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن حزب الله هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة، وعليه أن يتحمل العواقب جراء مواقفه التي تتسبب في تعطيل التأليف الحكومة وحدث شلل في لبنان.

وقال الحريري – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمقر إقامته ببيت الوسط – إن تشكيل الحكومة جاهز، مشددا على أنه وتيار المستقبل لا يرغبان في احتكار تمثيل الطائفة السُنّية في لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بإجرائه تبادلا لحقيبة وزارية سُنّية لصالح الحصة الوزارية للرئيس ميشال عون، مقابل حصول تيار المستقبل على حقيبة مسيحية.

وأضاف الحريري أن التشكيل الذي أعده للحكومة المرتقبة، تضمن أيضا تمثيلا وزاريا سُنيّا للكتلة النيابية الخاصة برئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، إيمانا منه (الحريري) أن مصلحة لبنان تقتضي الانفتاح داخل كل المكونات وعدم احتكار مكون واحد التمثيل الوزاري وقصره على تيار المستقبل.

واعتبر الحريري أن النواب السُنّة الستة المتحالفين مع حزب الله، تم استخدامهم كحصان طروادة لتعطيل تشكيل الحكومة وعرقلتها، مشددا على أنه لا يقبل مطلقا أن يتم اتهامه بالتحريض الطائفي والمذهبي مثلما ادعى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.