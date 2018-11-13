مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين يجدد إداناته للإرهاب

جدد المجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، بالرياض، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وحادث الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجلس أكد رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الصديقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مقدمًا لذوي القتلى المواساة والعزاء، والتمنيات للمصابين بعاجل الشفاء.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حوّل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018، بما فيها المساهمة الإضافية بإجمالي قدره 60 مليون دولار.