كمبوديا توجه تهم الاتجار بالبشر ضد 18 شخصا من بينهم أمهات بديلة حوامل

أفاد مسؤولون بأن محكمة كمبودية وجهت اليوم الثلاثاء تهم الاتجار بالبشر ضد 18 شخصا، من بينهم 11 إمرأة تردد أنه تم الاستعانة بهن كأمهات بديلة لحمل أجنة من أجل آباء منتظرين.

وقال المتحدث باسم محكمة بنوم بنه، لي سوفانا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة اتهمت 15 إمرأة و3 رجال ببيع أشخاص لنقلهم عبر الحدود وبالعمل كوسطاء للتبني من أجل تحقيق مكاسب مالية.

وتعاقب هذه الجرائم بالسجن لعشرين سنة ودفع غرامة قدرها مليون ريال (250 دولارا تقريبا).

يشار إلى أن كمبوديا حظرت تأجير الأرحام عام 2016 ، وهو العام الذي شهد القبض على ممرضة أسترالية وكمبوديين اثنين مساعدين لها، كانوا يديرون عمليات تأجير أرحام والحكم على كل منهم بالسجن 18 شهرا.

وتعد الحكومة الكمبودية قانونا من شأنه تشريع تأجير الأرحام غير التجاري.

وقالت تشو بون إينج ،نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لوكالة الأنباء الألمانية أمس الاثنين إن 10 من النساء الـ11 اللاتي تردد استغلالهن كأمهات بديلات، مازلن حوامل. ومن بين النساء المتهمات أيضا امرأتان كن يعملن كطاهيتين .

ولم يتسن الحصول على تعليقات من بون إينج اليوم بعد توجيه التهم.

ولم يجب سوفانا ولا بون إينج على الأسئلة المتعلقة بالوجهة التي كانت مقصود توجيه الأطفال بعد ولادتهم إليها.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تم اتهام أكثر من 30 امرأة حبلى ومواطن صيني تردد أنه مدير وكالة تجارية غير مشروعة لتأجير الأرحام، وأربعة أشخاص آخرين بالاتجار بالبشر.

وأفادت التقارير بأن الوكالة غير المشروعة وعدت بدفع 10 آلاف دولار لكل من النساء مقابل حمل جنين لإرساله بعد ولادته إلى أشخاص في الصين.