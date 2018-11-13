مدفيديف: روسيا تعتزم القيام بكل ما يمكن لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن بلاده عازمة على القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء سلام راسخ على الأراضي الليبية.

وقال مدفيديف - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء - "إنه ليس من السهل إقامة الحوار بين الأطراف الليبية، ولابد من العمل على إرساء استقرار راسخ على أراضي هذه الدولة".

وأضاف مدفيديف "نحن نعتزم القيام بكل ما يمكن من أجل إرساء سلام راسخ على الأراضي الليبية، ولكي لا تتكرر التجربة المأساوية لهذه الدولة في دول أخرى"، مشددا على أن عملية تنظيم الحوار صعبة.

ولفت رئيس الوزراء الروسي إلى أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقيات السابقة حول ليبيا، إلا أنه يجب المضي نحو وضع مواعيد جديدة، مؤكدا أن روسيا تعتزم مواصلة التواصل مع جميع أطراف الحوار بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، إلا أن كل شيء يعتمد بنسبة 90% على الليبيين أنفسهم.