رئيس وزراء ماليزيا ينتقد الزعيمة الفعلية لميانمار على خلفية أزمة الروهينجا

انتقد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي اليوم الثلاثاء، على خلفية الأعمال الوحشية التي ارتكبتها دولتها ضد أقلية الروهينجا.

وأفادت شبكة تشانل نيوز آسيا بأن مهاتير قال للصحفيين على هامش قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان" في سنغافورة " يبدو أن أون سان سو تشي تحاول الدفاع عن ما لا يمكن الدفاع عنه".

وأضاف" هم يقمعون هؤلاء الأشخاص لدرجة قتلهم- إنه قتل جماعي".

وكان أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا قد فروا من منازلهم في ميانمار، وتوجهوا لبنجلاديش منذ آب/أغسطس العام الماضي، وتحدثوا عن ارتكاب قوات الأمن في ميانمار أعمال اغتصاب وحرق عمد وقتل.

وقال مهاتير" بالنسبة لشخص تم احتجازه من قبل، فإنه يجب أنه يدرك المعاناة ولا يسبب الأذى للضعفاء" وذلك في إشارة إلى العقدين اللذين أمضتهما سو تشي قيد الإقامة الجبرية في منزلها.

وكانت سو شي، التي حازت على جائزة نوبل للسلام عام 1991، قد تولت السلطة عقب انتخابات عام 2015، وتتولى الآن منصب مستشارة الدولة، حيث تحكم الحكومة المدنية للبلاد.

وقالت الأمم المتحدة إن الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ترقى إلى كونها أعمال إبادة جماعية، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة ميانمار.