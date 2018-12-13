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ماي تسعى لضمانات بشأن «بريكست» بعد نجاتها من تصويت بحجب الثقة

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 1:38 ص | آخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2018 - 1:38 ص

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها ستمضي قدما في خطتها للحصول على تنازلات بشأن اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في قمة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وذلك بعد نجاتها في اقتراع بحجب الثقة من جانب نواب من حزبها (المحافظين).

وأضافت ماي أنها "استمعت" إلى النواب الـ 117 الذين صوتوا ضدها مساء أمس الأربعاء، بينما دعمها 200 آخرون.

وقالت ماي خارج مقر الحكومة: "سأطالب بضمانات قانونية وسياسية ستهدئ من مخاوف أعضاء البرلمان بشأن هذه القضية".

يشار إلى أن معظم النواب المحافظين الذين عارضوا ماي هم من المتشككين في الاتحاد الأوروبي وأغضبهم قبولها لطلب التكتل فيما يتعلق بشبكة الأمان الخاصة بأيرلندا ، لحماية حدود أيرلندية مفتوحة بعد البريكست.


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