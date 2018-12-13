مساعي بريطانية في بروكسل لإنقاذ اتفاق الخروج من الاتحاد

من المقرر أن تسعى رئيسة وزراء بريطانيا، اليوم الخميس، للحصول على تطمينات من نظرائها الأوروبيين من شأنها أن تساعدها في إقناع البرلمان باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل اقتراب موعد الخروج.

وتأتي زيارة ماي لبروكسل، حيث يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم المعتادة في نهاية العام، خلال أسبوع مضطرب شهد إرجائها لتصويت حاسم على اتفاق الخروج وذلك لتجنب هزيمتها، وإجراء تصويت بسحب الثقة منها على زعامة المحافظين.

وقالت ماي أمس الأربعاء أنها سوف تطالب الاتحاد الأوروبي " بتطمينات قانونية وسياسية" لتهدئة مخاوف الكثير من أعضاء البرلمان الذين يعتزمون التصويت ضد الاتفاق لأنهم يخشون أنه سوف يتنازل عن قدر كبير من السيادة البريطانية لبروكسل.

ومع ذلك أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن الشهر الماضي غير قابل للتفاوض.