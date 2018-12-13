وفد الحكومة اليمنية: اتفاق الحديدة يعني انسحاب الحوثيين من ميناء الصليف ورأس عيسى

قال خالد اليماني، رئيس وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، إن محادثات السلام اليمنية في السويد برعاية الأمم المتحدة، أدت إلى اتفاق بشأن مدينة الحديدة "وهذا يعني انسحاب المليشيات الحوثية من ميناء الصليف، ورأس عيسى".

وقال اليماني، في مؤتمر صحفي، عقد بعد انتهاء الجلسة الختامية للمشاورات، "لأول مرة تقبل الميليشيات (الحوثيون) في تاريخها الانسحاب"، مشيرا إلى أن "الحديدة ستعود إلى السلطات الشرعية عبر المؤسسات الرسمية، وستبقى ممرا انسانيا لجميع اليمنيين".

وفيما يتعلق بملف تعز، أوضح اليماني، أنهم سيقومون بإنشاء لجنة مباشرة من الامم المتحدة ستعمل على رفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات.

وأشار اليماني، إلى أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الملف الاقتصادي، "الحوثيون يصرون على التحكم بالموارد وتحولها لصالح مجهودهم الحربي".

وأستطرد "سنعمل بجد من أجل أن يقبل الحوثيون بالاتفاقات الاقتصادية حتى نتمكن من دفع المرتبات ورفع المعاناة من الشعب اليمني".

وأكد اليماني، أنهم على استعداد لفتح مطار صنعاء كخطوة إنسانية "بدلا من ان ينتقل المواطنون في رحلات طويلة، وطلبنا ان يتم نقل المسافرين من صنعاء إلى عدن ومن ثم إلى الخارج، ولكن الطرف الانقلابي رفض".