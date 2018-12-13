ألمانيا تبدي استعدادها لمساعدة ليبيا في تدريب العناصر الأمنية ومكافحة الهجرة

أبدى وكيل وزارة الخارجية الألماني فالتر ليندنر، استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في بناء وتدريب العناصر الأمنية والوقوف معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا أمس الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، وكيل وزارة الخارجية الألماني فالتر ليندنر والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الداخلية إن باشاغا بحث مع المسؤول الألماني، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.