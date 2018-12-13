«موديز» تبقي على النظرة المستقبلية المستقرة لشركات مجلس التعاون الخليجي

أبقت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة لشركات مجلس التعاون الخليجي، في حين أبقت على النظرة السلبية للاقتصادين التركي، والجنوب إفريقي.

يذكر أن النظرة المستقبلية المستقرة لأي اقتصاد تعني أن المؤسسة لا تتوقع تعديل تصنيفها الائتماني خلال 6 أشهر مقبلة، في حين تعني النظرة المستقبلية السلبية لأي اقتصاد وجود احتمال خفض للتصنيف الائتماني له خلال 6 أشهر.

واستندت الوكالة في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تأثير هذه العوامل يتضاعف بتوقعات "موديز" بشأن انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019.

من ناحية أخرى أبقت المؤسسة الدولية أيضا على النظرة المستقبلية السلبية لاقتصاد جنوب إفريقيا على خلفية استمرار النمو الاقتصادي الضعيف واستمرار الغموض السياسي وهو ما يحد من الطلب من الشركات والمستهلكين.

وبالنسبة لشركات مجلس التعاون الخليجي قالت "موديز" إن أسعار النفط المرتفعة نسبيا تمثل عنصر دعم للشركات بشكل عام، إلى جانب تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج بفضل أسعار النفط المواتية، مع استمرار التزام حكومات هذه الدول بالإنفاق العام، واستمرار دعمها للمؤسسات شبه الحكومية التي لها سندات أو عليها ديون.