محكمة أوروبية تنتصر لمدن تطالب بقواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات سيارات الديزل

فازت مدن باريس ومدريد وبروكسل بطعون قدمتها أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد قواعد الاتحاد رأتها متهاونة لدرجة لا تساعد في خفض نسب التلوث الناجمة عن عوادم السيارات التي تعمل بالديزل.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن المحكمة الأوروبية، ومقرها لوكسمبورج، أسقطت جزئيا إحدى قواعد المفوضية الأوروبية "ووضعت قيودا مفرطة على انبعاثات أكاسيد النيتروجين، لاختبارات سيارات الركاب الخفيفة والتجارية"، بحسب الحكم الذي صدر اليوم الخميس. ويمكن الاستئناف على الحكم.

وأقامت المدن الدعاوى في عام 2016، بعد فترة قصيرة من نشر المفوضية القواعد الجديدة، حيث اتهمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بتجاوز صلاحياتها عبر فرض إجراءات أقل صرامة من تلك التي جرى وضعها في ما يطلق عليه معايير "يورو 6".

وطالبت باريس، التي كانت طبقت عددا من الإجراءات لخفض معدلات التلوث، بتعويض رمزي قيمته يورو واحد مقابل الضرر الذي لحق بالمدينة. ورأت المحكمة في الفوز بالدعوى القضائية تعويضا كافيا.