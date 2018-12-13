البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 24%

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أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة عند 24% على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بعد تراجع معدلات التضخم في نوفمبر.

وقال البنك إن "بيانات تم نشرها حديثا تظهر أن إعادة التوازن للاقتصاد أصبحت أمرا ملموسا بصورة أكبر"، إلا أنه أضاف أن "تباطؤ النشاط الاقتصادي لا يزال مستمرا".

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فقد تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 21.6% في نوفمبر، مقابل 25.2% في أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن معدلات التضخم تسجل منذ يونيو الماضي أرقاما هي الأعلى منذ 15 عاما.

ولفت البنك المركزي إلى أن "المخاطر على استقرار الأسعار لا تزال مستمرة"، وأنه يعتزم "الحفاظ على الموقف المالي المشدد حتى يتحقق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم".

وشدد على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوافرة لتحقيق استقرار الأسعار.

في غضون ذلك لا تزال الليرة التركية تشهد تعافيا بعد تراجعها القياسي أمام الدولار خلال الأشهر الماضية لأسباب من بينها الخلاف الدبلوماسي والتجاري مع الولايات المتحدة ومخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي.