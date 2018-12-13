الادعاء الفرنسي: هجوم ستراسبورج خلف 3 قتلى ومصابا بالموت الدماغي

أكدت مصادر من الادعاء الفرنسي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس أن الهجوم الذي وقع في سوق لأعياد الميلاد بمدينة ستراسبورج شرقي فرنسا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينما يرقد الرابع في حالة موت دماغي.

ووقع الهجوم مساء أول أمس الثلاثاء، عندما قام شخص،29 عاما، عرفته الشرطة باسم شريف شيكات، بفتح النار على مرتادي السوق، وهو يصيح "الله أكبر"، وفقا لروايات شهود العيان.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 12 آخرين، بينهم ستة في حالة حرجة.

ولا تزال الشرطة تبحث عن شيكات، الذي ربما يكون قد عبر الحدود إلى ألمانيا.

ويُعرف عن شيكات أنه سبق أن أمضى عقوبات بالسجن في ألمانيا وسويسرا وفرنسا. وإجمالا، قال الادعاء الفرنسي إن المهاجم صدر بحقه 27 قرار إدانة وأنه ربما تحول إلى التشدد خلال وجوده في السجن.