روسيا تدعو لتضافر جهود مواجهة الإرهاب بعد هجوم ستراسبورج في فرنسا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حادث إطلاق النار الذي وقع بسوق لعيد الميلاد في ستراسبورج بفرنسا يُثبت ضرورة تضافر الجهود المشتركة بشكل عاجل في مواجهة الإرهاب الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس: "إن الأحداث الأخيرة تُثبت مرة أخرى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأسره على الفور لمواجهة تهديد الإرهاب".

وأضافت الوزارة "إننا نشاطر في مع أسر القتلى أحزانهم ونعرب عن تعاطفنا مع المصابين".

يُشار إلى أنه أمس الأول أطلق رجل يبلغ من العمر 29 عاما الرصاص في سوق لعيد الميلاد بوسط ستراسبورج، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، وذكرت الشرطة الفرنسية أن منفذ الهجوم كان مطلوبا من الشرطة للاشتباه في قيامه بمحاولات قتل وعدة عمليات سطو، كما أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق بأنه مدرج على قائمة الإرهابيين المحتملين والأشخاص الذين يمثلون تهديدا للأمن الفرنسي.