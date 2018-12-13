برلمان كمبوديا يمهد الطريق لعودة أكثر من 100 معارض

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صدق برلمان كمبوديا على تعديل بشأن الأحزاب السياسية من شأنه السماح لأكثر من 100 من أعضاء حزب معارض ممنوعين من العمل السياسي بالانضمام مجددا للساحة السياسية.

وقال المتحدث الحكومي فاي سيبان إن التعديل الذي تم التصديق عليه مؤخرا بشأن الأحزاب السياسية يتيح للأشخاص الذين يخضعون لحظر عملهم السياسي لمدة خمسة أعوام استعادة حقوقهم السياسية في حال موافقة رئيس الوزراء هون سين.

وأضاف أنه شجع الأعضاء الممنوعين من ممارسة العمل السياسي على "كتابة خطابات لرئيس الوزراء لكي يقرر هو ما إذا كان يمكنهم استئناف أدوارهم في مجال السياسة".

ويذكر أنه جرى اعتقال كيم سوخا رئيس حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض العام الماضي على خلفية تهم بالخيانة قوبلت بانتقادات شديدة.

وبعد اعتقاله قضت المحكمة العليا بناء على طلب من الحكومة بمنعه هو و117 من النواب السابقين بحزب الإنقاذ وأعضاء بارزين بالحزب من العمل السياسي لمدة 5 أعوام.

وجرى احتجاز سوخا لمدة أكثر من عام بدون محاكمة، ومازال يخضع للإقامة الجبرية في منزله. وينفى سوخا اتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

وكان حزب الشعب الكمبودي الحاكم الذي ينتمى له هون سين قد فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية الـ125 في الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي، وتم منع حزب الإنقاذ من المشاركة فيها.

وانتقدت الدول الغربية الانتخابات، وقال الاتحاد الأوروبي إنها افتقرت "للمنافسة الانتخابية الحقيقية" والنتائج التي يمكن الوثوق بها.