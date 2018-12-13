آلية عربية إسلامية إفريقية مشتركة لدعم قضية فلسطين

كشف السفير الفلسطيني المناوب لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك عن تشكيل آلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، والإتحاد الافريقي لدعم القضية الفلسطينية.

وقال العكلوك، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الاجتماع التأسيسي للآلية عقد أمس الاربعاء بالجامعة العربية بمستويات مختلفة من التمثيل.

وأضاف أن الهدف من تأسيس هذه الآلية هو تنسيق المواقف والرؤى لتلك المنظمات بهدف دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية تحديدا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الانسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

وأشار إلى أن الهدف أيضا من عقد هذا الاجتماع هو مواجهة استهداف القضية الفلسطينية في القارة الإفريقية موضحا أن هذه الآلية أتت لتستحضر الإرث التاريخي للدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية ولتؤكد القيم المشتركة ما بين فلسطين ودوّل الاتحاد الإفريقي.

وقال السفير العكلوك إن هذه الآلية تأتي انطلاقا من مواثيق هذه المنظمات الثلاث التي تعطي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة مكانة مميزة سواء بالجامعة العربية، أو الاتحاد الإفريقي، أو منظمة التعاون الاسلامي.

وأوضح أن الاجتماع التأسيسي بحث بعض المجالات التي يمكن للتنسيق فيما بينها، وفي مقدمتها المجال السياسي والذي يتوجب أن تحافظ تلك المنظمات على موقف موحد داعم للقضية الفلسطينية خاصة في وقت التصويت على القرارات الخاصة بفلسطين سواء كان في الأمم المتحدة او في منظماتها المتخصصة، وذلك تنفيذا لقرارات ومقررات وإعلانات فلسطين في تلك المنظمات الثلاث والتي تحث الدول الاعضاء للالتزام بالتصويت لدعم القضية الفلسطينية.

وأعرب وفد دولة فلسطين في الاجتماع عن قلقه من تغيير نمط تصويت بعض الدول الافريقية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة ضبط التصويت من خلال موقف موحد نابع عن المكانة التاريخية للقضية الفلسطينية، كما تطرق الاجتماع الى المجالات الاخرى كالاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإعلامي، والتعليمي.