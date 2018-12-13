مصدر عراقي: هروب سجناء من سجن سوسة بالسليمانية واعتقال 10 منهم

أفاد مصدر أمني عراقي بأن عدد من السجناء في سجن سوسة بالسلمانية تمكنوا من الهروب، مشيرا إلى أن قوة من الأمن اعتقلت 10 منهم.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية" الفضائية مساء أمس الأربعاء، "إن عددا من السجناء في سجن سوسة الواقع في منطقة جمجمال بالسليمانية، تمكنوا اليوم، من الهروب".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "قوة من الأمن تمكنت من اعتقال 10 منهم"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف لغاية الآن عدد الهاربين".

يذكر أن سجن سوسة، أحد السجون النموذجية الذي يقع على بعد 60 كم غرب محافظة السليمانية، ويضم عددا من السجناء المدانون بقضايا "إرهابية" وجنائية حيث يقضي البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 سنة.