مقتل 9 أشخاص وإصابة 47 في حادث تصادم قطار بتركيا

أعلن وزير النقل التركي محمد جاهد طورهان أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 47 آخرون صباح اليوم الخميس جراء اصطدام قطار فائق السرعة بقاطرة كانت على نفس الخط.

ووقع الحادث في الساعة 06:36 صباحا بالتوقيت المحلي لدى مغادرة القطار من المحطة المركزية في العاصمة أنقرة واصطدامه وجها لوجه مع القاطرة، التي كانت في طريق العودة من فحص لمسارات السكك الحديدية.

وقال طورهان إن من بين القتلى ثلاثة سائقين: اثنين من القطار السريع وواحد من القاطرة، وأصيب سائق رابع من جراء الحادث.

وكان القطار في طريقه إلى مدينة قونيا، بوسط تركيا نحو 260 كيلومترا جنوب أنقرة، وأظهرت لقطات بثتها المحطات التليفزيونية عمال الإنقاذ في موقع الحادث وسط أكوام من الأنقاض والعربات المتداخلة، كما تواجدت الكلاب البوليسية في الموقع للمساعدة في البحث عن الضحايا، وأكد الوزير لاحقا انتشال جميع الضحايا.

وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث، كانت وكالة "الأناضول" التركية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث نجم عن اصطدام القطار بجسر علوي، ما أسفر عن خروج عربات عن القضبان بعد دقائق قليلة من تحرك القطار من المحطة.