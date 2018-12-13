الحكومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسئولية التصعيد وتطالب المجتمع الدولي بالحماية

حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن التصعيد الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته ومقدساته وأرضه وممتلكاته، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب، وبالعمل الجاد لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال تواصل حصارها واقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات والقرى وملاحقة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تواصل حصارها لقطاع غزة للسنة الثانية عشرة على التوالي.

وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل جانبا من المسؤولية إزاء عدوان الاحتلال ومستوطنيه، جراء صمته عن هذه الممارسات والاعتداءات، التي تعتبر خرقا وتجاوزا سافرين لكافة القوانين والشرائع الدولية.