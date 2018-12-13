خروج عربتين من قطار فائق السرعة عن مسارهما في أنقرة

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ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الخميس، أن قطارا فائق السرعة تعرض لحادث لدى مروره بجسر علوي في العاصمة أنقرة.
وأضافت أن الحادث أسفر عن خروج عربتين عن مسارهما.
وتحدثت الوكالة عن عدد من الإصابات جراء الحادث.